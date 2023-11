Le Iene tornano alla carica sulla Tari. Mastella: mi denunci Questa mattina l'inviato Roma a margine delleacerimonia del IV Novembre

“Mi denunci all'autorità, ma se sono in legge la denuncio io”. Clemente Mastella gela Filippo Roma. L'inviato delle Iene è tornato in città per la seconda volta sempre riguardo ad alcuni pagamenti della tari a Ceppaloni.

Incursione a margine della cerimonia del IV Novembre in programma a Benevento.

Stizzita la reazione del primo cittadino che dopo aver tentato di eludere le domande di Roma lo ha infine liquidato tornando alla cerimonia