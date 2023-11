Gustave, dal Congo in Italia per apprendere moderne tecniche agricole Grazie a Coldiretti Benevento un futuro per la comunità di Lukula

E' arrivato ieri dal Congo, Gustave Kuba Nlenda, 23 anni con in tasca un sogno: imparare le più moderne tecniche agricole per poi tornare in patria e aiutare la comunità di Lukula, dove opera la sua Associazione delle Madri Contadine, ad avere un approccio più produttivo con la terra e a creare valoro con ciò che si ha: un suolo incontaminato e favorevoli condizioni climatiche.

Un viaggio e un’esperienza resi possibili da Coldiretti Benevento, dall’Associazione “Cuore al Centro” e dall’istituto tecnico Agrario Galilei-Vetrone di Benevento che hanno messo in piedi una sinergia per consentire a questo giovane di formarsi adeguatamente, grazie ad un progetto di studio e di lavoro.

Il progetto, della durata di due anni, si articolerà in più direttrici. La prima è quella di un corso di studi serale per il conseguimento del diploma, la seconda è l’accesso ad alcune lezioni pratiche che gli consentiranno di apprendere tecniche di coltivazione e la terza è quella che gli consentirà di integrarsi nel mondo del lavoro grazie ad un contratto di lavoro presso un’azienda di Coldiretti che ha già assicurato disponibilità.

“Crediamo molto - spiega il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell’Orto - al valore sociale che la nostra organizzazione può avere. Ci affacciamo al terzo settore offrendo la nostra disponibilità, e quella dei nostri associati, per progetti di supporto e sostegno allo sviluppo autentico di comunità svantaggiate. Questa è una prima esperienza che poi andremo a rendere strutturale”.

“Ci riempie di orgoglio - dice il presidente Gennarino Masiello - poter fare qualcosa, con la nostra esperienza, per un miglioramento delle condizioni di vita di comunità svantaggiate. Siamo certi che questo ragazzo, che parla già cinque lingue ed è attivamente impegnato dal 2019 nel sociale, possa tornare nel suo Paese con nuove competenze e un know-how che potrà mettere al servizio della crescita della sua comunità agricola. Formare nel nostro Paese è meglio che raccontare. È - prosegue Masiello - un nuovo modo di strutturare relazioni tra due mondi che hanno così modo di confrontarsi. Questa modalità significa guardare oltre e dare a queste persone gli strumenti per poi costruire un modo diverso, con le loro capacità e i loro punti di forza. Siamo convinti che si possa puntare sulla filiera agroalimentare e sulle rinnovabili per interscambi virtuosi".

Ad accogliere Gustave all’aeroporto di Capodichino, insieme a Gerardo Dell’Orto e alla presidente di "Cuore al Centro", Angela Grasso, anche il console della Repubblica Democratica del Congo a Napoli, Angelo Melone.



Il progetto sarà illustrato dopodomani, lunedì 6 novembre, alle ore 11.30 presso l’Istituto tecnico-agrario “Galilei Vetrone” in contrada Piano Cappelle a Benevento, in un incontro al quale è prevista la partecipazione del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e del presidente Provincia, Nino Lombardi.

Saranno presenti, insieme a Gustave, il presidente di Coldiretti Benevento, Gennarino Masiello, il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell'Orto, il console del Congo a Napoli, Angelo Melone e la presidente di "Cuore al Centro", Angela Grasso.