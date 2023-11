Il prof Carlo Mazzone "Ambasciatore di buone pratiche" su Radio 1 Alla vigilia della presentazione del Rapporto Globale sugli Insegnanti Unesco a Parigi

Alla vigilia della presentazione del primo Rapporto globale sugli insegnanti che l'Unesco presenterà a Parigi mercoledì prossimo, in concomitanza con l'assegnazione del Global Teacher Prize, il Nobel dell'insegnamento, Tutti in classe, domani alle 10.30 su Rai Radio1, ospiterà alcuni dei docenti italiani selezionati nelle ultime edizioni del prestigioso riconoscimento, divenuti ambasciatori con l'obiettivo di diffondere buone pratiche e riflettere sui problemi che, anche a livello globale, interessano il mondo dell'Istruzione. Ospiti della puntata: Carlo Mazzone, docente all'Istituto Tecnico Industriale 'Lucarelli' di Benevento, Barbara Riccardi, docente all'Istituto comprensivo Padre Semerìa di Roma, Katja Battaglia, docente all' Istituto comprensivo di San Valentino Scafa (Pescara) e Maty Gning, studentessa di Bergamo arrivata quest'anno tra i 50 finalisti del Global Student Prize.