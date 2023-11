Mamozio Piazza Duomo: barriera pericolante, intervento dei Vigili del Fuoco Col maltempo la superficie si era spostata, sporgendo pericolosamente sulla strada

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco sull'edificio incompleto di fronte al Duomo, ribattezzato come “Mamozio”. Probabilmente a causa delle forti raffiche di vento degli ultimi giorni una delle barriere in legno poste a protezione di uno degli spazi aperti sporgeva pericolosamente ed era a rischio caduta. Dopo le segnalazioni di alcuni passanti i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per rimuovere la superficie ed eliminare potenziali rischi per i cittadini. L'edificio, come noto, era stato già al centro di un intervento dei Vigili del Fuoco nelle scorse settimane perché era caduto del marmo sfiorando un giovane e ferendolo, per fortuna non in modo grave, a un piede e alla testa.