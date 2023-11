Valle Caudina: guasto riparato, si va verso la fine dell'emergenza idrica Da ieri mattina manca l'acqua nelle case

Si va verso la fine dell'emergenza idrica che da ieri ha colpito la Valle Caudina. Un guasto elettrico all'impianto di sollevamento all'acquedotto del Fizzo infatti, legato ai blackout portati dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato aveva causato la totale interruzione dell'erogazione d'acqua in molti centri della Valle Caudina serviti dall'acquedotto già dalla mattinata.

Più complicato del previsto la riparazione del danno, tant'è che da ieri in centri come Montesarchio è mancata totalmente l'acqua, tra le proteste dei cittadini.



Guasto tuttavia riparato solo nel pomeriggio di oggi come spiegato anche dall'amministrazione comunale di Montesarchio: "Sono terminati alle 17 e 15 i lavori per sanare il guasto elettrico agli impianti di sollevamento del Fizzo. Lavori completati in via definitiva con gli impianti ora completamente funzionanti: le 5 pompe di sollevamento stanno funzionando a pieno regime alimentate da rete elettrica, non più da gruppi elettrogeni. Via via che i serbatoi si riempiranno dunque si ripristinerà l'erogazione idrica a Montesarchio".