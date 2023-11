Emergenza idrica: Sandomenico chiude le scuole a Montesarchio "Non c'è certezza che si possa garantire copertura idrica fin dalle prime ore della giornata"

Ancora conseguenze per l' emergenza idrica che in questi giorni ha riguardato la Valle Caudina. Ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, con un' ordinanza emessa in serata:

"IL SINDACO viste le problematiche che dalla nottata del 4 novembre 2023 l’intero territorio comunale si è trovato ad affrontare e in particolare

una grave carenza idrica dovuta ad un importante guasto dell’impianto

Preso atto che il perdurare della situazione nella giornata odierna ha messo in crisi l’intero sistema

idrico con difficoltà operative che questa amministrazione sta affrontando per tutelare esigenze d’igiene e sanità pubblica;

Dato che il citato guasto è stato improvviso senza possibilità di provvedere ad effettuare depositi di

riserva;

Rilevato che quest’Ente si trova impossibilitato a dare risposte alle numerose segnalazioni ed a

garantire condizioni d’igiene all’interno dei plessi scolastici presenti sull’intero territorio comunale;

Ritenuto che le informazioni ricevute, pur garantendo il ripristino dell’impianto, non danno certezza circa il totale recupero delle fonti idriche di approvvigionamento, tale da consentire una copertura idrica fin dalle prime ore della giornata di domani 6 novembre 2023; OR D I N A

Per il giorno 6 novembre 2023 la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e

grado, compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale.

E’ data facoltà alle scuole private di restare aperte qualora abbiano impianti e risorse idriche tali da g arantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni d’igiene"