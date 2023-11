100 case popolari per Benevento: l'obiettivo di Mastella Lacrime e commozione in occasione della consegna dei 20 alloggi a Capodimonte

Entusiasmo, commozione e qualche lacrima di gioia questa mattina a Benevento per la consegna delle chiavi dei 20 sottotetti di edilizia popolare realizzati dall'amministrazione comunale e dall'Acer in contrada Capodimonte. Un giorno attesissimo dalle famiglie che finalmente realizzano il sogno di una casa.

Si dicono emozionati gli assegnatari che ricordano duri anni di attesa e si augurano che si possa proseguire per questa strada per aiutare altre famiglie.

“E' una giornata emozionante per Benevento perchè con la consegna degli ultimi 20 sottotetto abbiamo chiuso una vicenda annosa che proseguiva da anni, il primo step c'è stato il 4 agosto con la consegna dei 32 alloggi, poi la tappa di oggi. E' strato un percorso lungo e complesso ,abbiamo lavorato in completa sinergia con l'Acer affrontando importanti ostacoli e solo grazie a questa collaborazione siamo riusciti a centrare l'obiettivo”.

E l'amministrazione si dice pronta ad un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza abitativa.

“E' dal 1985 che a Benevento non si costruivano nuovi alloggi popolari – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella-. Durante il mio mandato punto alla consegna di 100 unità abitative popolari. E siamo già a buon punto considerato questo intervento (ndr 52 unità in totale), la ristrutturazione del complesso di via Nuzzolo al Rione Ferrovia e il nuovo finanziamento di cinque milioni di euro ottenuto per la riqualificazione della scuola San Modesto al rione Libertà, dove saranno realizzati 26 nuovi alloggi popolari”.