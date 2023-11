Danni da maltempo: la scuola di Capodimonte chiusa per tre giorni Il consigliere comunale delegato Farese annuncia lo stop delle lezioni che riprenderanno venerdì

"Nei giorni 7, 8 e 9 novembre il plesso scolastico di Capodimonte resterà chiuso per ordinanza del sindaco Clemente Mastella.

La chiusura della scuola di via Ciletti è necessaria poiché - come appurato mediante un sopralluogo con i tecnici eseguito stamane - il maltempo degli scorsi giorni ha provocato infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo e dunque sono improcrastinabili interventi tecnici. Le lezioni pertanto riprenderanno venerdì 10 novembre", è quanto rende noto il consigliere delegato all'Istruzione Francesco Farese.