Educazione sanitaria: incontri al Liceo Rummo Su iniziativa del Comune di Benevento

Il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis rende noto che "il Comune di Benevento, con il patrocinio della Provincia e dell’Ordine dei medici e chirurghi di Benevento, nell'ambito del progetto 'Seminari di educazione sanitaria” ha organizzato un ciclo di incontri con il Liceo scientifico 'G. Rummo' di Benevento.

Il progetto è promosso in collaborazione con i rappresentanti d’istituto Francesco Godino, Giuseppe D’Acquisto, Zerihun Tranfa e Mariagrazia Martino, nonché con i referenti di commissione scolastica Maria Guardabascio e Christian Liccardello. "Lo scopo - scrivono in una nota congiunta il consigliere delegato alle Politiche sanitarie di Palazzo Mosti e i rappresentanti del Liceo scientifico 'Rummo' - è quello di effettuare un’operazione di sensibilizzazione attiva e mirata, in grado di coinvolgere direttamente i ragazzi e far scaturire delle riflessioni immediatamente collegate alla realtà odierna. Saranno raccolte, infatti, testimonianze anonime all’interno della comunità studentesca ed è sulla base di quest’ultime che verranno congegnati gli interventi.

Siamo convinti che la più potente arma contro le problematiche sociali sia l’informazione, tuttavia è fondamentale che questa non sia asettica: essa deve scuotere il pensiero di noi studenti, spingendo quei tasti che vengono quotidianamente toccati nella realtà di tutti i giorni, ergo analizzando costruttivamente situazioni e dinamiche in cui gli studenti si immedesimino in prima persona.

Il silenzio rasenta il vuoto, il nulla, e suggerisce l’immobilismo.

Le scuole, invece, sono il luogo della voce che smuove gli equilibri, i pensieri e le convenzioni.

Il fine ultimo è il cambiamento, auspichiamo che in futuro anche le altre scuole beneventane possano unirsi a questa iniziativa".

Il calendario del ciclo di incontri è il seguente:

Sabato 25 novembre - dalle ore 9:30 alle ore 11:00 - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Interventi di: Dott.ssa Giovanna Bardari, consigliere Ordine dei medici; Fanzo Maria, presidente coop. sociale “Nuovi Incontri”.

Lunedì 18 dicembre - dalle ore 8:30 alle ore 10:30 Seminario sulle dipendenze da droghe e ludopatia

Intervento di: Rosario Guerra, presidente commissione politiche sociali, Comune di Benevento.

Martedì 19 dicembre - dalle ore 8:30 alle ore 10:30 Seminario su malattie sessualmente trasmissibili e vaccinazioni Intervento di: Dott.ssa Annalisa De Blasio, primario di ginecologia, ospedale Fatebenefratelli.

Martedì 19 dicembre - dalle ore 11:00 alle ore 12:30 Seminario su attività fisica e mentale Intervento di:

Dott.ssa Luciana Ciannella, consigliere Ordine dei medici.