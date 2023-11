Rfi esclude la soppressione del passaggio a livello di via Valfortore Completati anche progetti opere sostitutive dei passaggi a livello a via Madonna Pietà e Piano Morra

"A seguito delle richieste di cittadini e imprese della zona, avevamo chiesto - in un documento ufficiale - a Rete ferroviaria italiana di sospendere i lavori di soppressione del passaggio a livello connesso all’elettrificazione della linea Bn-Av-Sa. E' un obiettivo, molto importante, che è stato raggiunto. La dirigente di Rfi Eugenia Battaglia mi ha comunicato ufficialmente che è stata esclusa in questa fase la soppressione del passaggio a livello di via Valfortore (km 29+121 della linea Avellino-Benevento). Ringrazio Rfi per la volontà di collaborazione che ha dimostrato recependo un'importante istanza proveniente tanto dal mondo produttivo quanto da semplici cittadini", lo annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Rete ferroviaria italiana - prosegue il Sindaco - ha comunicato altresì che è stato completato il progetto definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello a via Madonna della Pietà e a contrada Piano Morra. A novembre saranno indette le Conferenze dei servizi. E' quanto mai opportuno che i lavori per fare della Stazione ferroviaria di Benevento un hub dell'Alta Velocità procedano rapidamente superando ogni pastoia burocratica ed è fondamentale, come è accaduto, che ciò accada senza ledere legittimi interessi ed esigenze e limitando al minimo indispensabile i disagi", conclude Mastella.