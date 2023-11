Venerdì a Castelpoto si inaugura via Portelle: un ponte per il futuro Apertura nuovo ponte che sostituirà quello aperto nel 1956: ci sarà l'assessore regionale Cascone

Sarà una giornata storica per la comunità di Castelpoto. Il comune compirà un deciso passo in avanti nella modernizzazione della sua viabilità migliorando le interconnessioni con i principali assi di collegamento interregionali, mediante l’inaugurazione del nuovo tratto di strada “Portelle” e del ponte che sostituirà quello aperto nel 1956.

Nel corso dei lavori sono state già apportate significative modifiche al tracciato con il sensibile ampliamento della carreggiata del tratto superiore, il rifacimento del manto stradale e della relativa segnaletica orizzontale. Sono stati aperti i nuovi svincoli da Benevento a Castelpoto e per Foglianise in entrambe le direzioni, ponendo fine ad una condizione di chiusura e marginalità.

Il nuovo ponte è stato realizzato secondo procedure conformi ai più elevati standard di sicurezza e aggiornate alle vigenti normative antisismiche. Il nuovo tracciato consentirà di viaggiare con maggiore sicurezza, riducendo i tempi di percorrenza verso la città capoluogo e i comuni della Valle Vitulanese. L’opera è stata realizzata in un periodo storico di forte criticità e di instabilità internazionale, attraversando la pandemia e il caro materiali conseguenza della guerra russo-ucraina. "Alla fine ce l’abbiamo fatta - commenta soddisfatto il sindaco Vito Fusco - e grazie ad un tenace e costante lavoro di squadra e ad una forte sinergia istituzionale, consegniamo definitivamente ai cittadini un’infrastruttura moderna, sicura, strategica e attenta alla salvaguardia ambientale. Un’opera che, nella sua complessità, innoverà profondamente la nostra mobilità aprendo nuovi orizzonti e nuove sfide per il futuro dei nostri territori".

L'inaugurazione ci sarà alle 15.30. Il primo cittadino Vito Fusco accoglierà l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca; l'assessore regionale ai trasporti, Luca Cascone con il presidente della Provincia Nino Lombardi e i sindaci del territorio. A seguire, alle 16.30 il convegno dal titolo “Le infrastrutture per lo sviluppo sostenibile del territori” che si terrà nel centro sociale di via Togliatti a Castelpoto.