Imu per case di via Pisacane, assessore: sgravio sostanzioso Abitazioni di cui i proprietari non sono mai entrati in possesso

Un contenzioso con la ditta che ha costruito gli immobili di via Pisacane a Benevento ha impedito ai proprietari di prendere possesso degli immobili. Ma l'amministrazione comunale addebita, comunque, l'imposta comunale sugli immobili ai proprietari. Un caso paradossale sul quale interviene l'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca che specifica: "Il presupposto normativo per esigere il pagamento dell'Imu è la proprietà dell'abitazione. Ed è un requisito che nella vicenda delle case di via Pisacane ricorre: è per questo che gli uffici hanno richiesto il pagamento dell'Imu. Tuttavia comprendiamo la delicatezza della vicenda e il fatto che sia paradossale trovarsi a pagare per appartamenti in cui non si è mai messo piede. La legge consente, quando come in questo caso sia assente il possesso materiale del bene, una decurtazione dell'Imu del 50 per cento. Proprio per applicare ai proprietari di queste case questo sostanzioso sgravio, con la collaborazione del consigliere comunale Rosario Guerra stiamo lavorando per contattare, ad uno ad uno, i proprietari di questi immobili affinché vengano all'Ufficio tributi per fruire dell'agevolazione prevista dalla legge ".