Il calendario dell'Arma declina il tema: i Carabinieri e le Comunità Questa mattina l'appuntamento al comando provinciale di Benevento

Le storie di tutti i giorni, l'impegno dei Carabinieri tra la gente ma anche le vicende della cronaca, l'omaggio al cinema e gli episodi che raccontano l'arma in modo emblematico.

Realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2024 è presentato questa mattina anche presso il comando provinciale di Benevento, dal colonnello Enrico Calandro.

Tema dell'edizione 2024 "I Carabinieri e le comunità", alla sua 91esima edizione.

"Un tema che sottolinea la vicinanza dei carabinieri alla comunità con la presenza di oltre 4mila600 stazioni su tutto il territorio nazionale anche nei comuni più isolati. Una presenza che oltre al controllo del territorio ha anche funzione sociale. Nel territorio sannita ci sono tanti esempi di piccoli centri in cui la caserma dei Carabinieri rappresenta l'unico presidio, insieme al Comune, della presenza dello Stato".

Un incontro occasione per tracciare anche un bilancio per le attività del 2023. "Dai dati sulla sicurezza appena pubblicati per il 2022 ritroviamo la provincia di Benevento tra le più sicure in Italia" prosegue Calando che promette "Non un dato su cui adagiarsi, manterremo alta l'attenzione con un'attività rivolta a prevenzione e repressione dei reati. Dati che per nel 2023 subiranno un'impennata considerato che nel 2022, con la pandemia, anche la delinquenza ha registrato una frenata. Continuano comunque di mantenere dati validi per confermare che il territorio sannita è abbastanza sano e tranquillo".