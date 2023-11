Maxi ruota panoramica a Benevento: si parte venerdì Quasi completamente pronta l'attrazione in piazza Risorgimento

Taglio del nastro fissato per venerdì per la maxi ruota panoramica installata a Benevento per le festività natalizie.

La struttura è stata collocata in piazza Risorgimento. Si tratta di un'attrazione dalle grandi dimensioni: con ben 34 metri di altezza.

Una novità promossa dall'assessorato alle attività produttive del Comune di Benevento che rimarrà attiva fino al 14 gennaio 2024.