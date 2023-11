Alta velocità-capacità ferroviaria, in Regione i Comuni attraversati dall'opera Assenti gli amministratori del tratto Apice - Orsara. Errico: "Importante restare uniti"

Questa mattina a Napoli riunione in regione sulla realizzazione, in corso d'opera, della tratta alta capacità / velocità ferroviaria Napoli - Bari con i rappresentanti dei Comuni attraversati dai cantieri. Presente Fernando Errico, delegato del presidente dell aRegione Vincenzo De Luca per la tratta sannita.

“L’incontro di oggi in Regione – ha spiegato Errico - con i Comuni attraversati dalla tratta Napoli-Bari per la condivisione dei criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la Mobilita interferite dal corridoio ferroviario, ha dato continuità a quanto già evidenziato alla scorsa riunione individuando come criteri se la tratta va in galleria, se interessa un’area rurale, se i lavori vanno a impattare un’area con vigneti DOC e se la tratta attraversa un’area urbana.

Ancora una volta ringrazio il presidente Luca Cascone ed i tecnici di RFI – ha rimarcato Errico - per il lavoro che stanno portando avanti affinché tutti i Comuni possano ottenere il giusto ristoro. Ringrazio i sindaci dei Comuni della tratta sannita che anche stavolta hanno fatto squadra e fronte comune ribadendo la necessità di portare come risultato finale i giusti parametri ai criteri individuati dando maggiore valore, come giusto che sia, alle aree rurali con vigneti DOC e DOP. Mi auguro che ci sia un recupero delle ragioni per lo stare insieme, visto che oggi i sindaci dei Comuni della tratta Apice - Orsara non hanno partecipato (tranne il sindaco di Paduli che ha ritenuto utile partecipare alla riunione) e decidere insieme al fine di poter attingere ad un plafond di ripartizione il più ampio possibile.