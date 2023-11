Ruota panoramica a Benevento, domani inaugurazione: "Più alta mai montata" Resterà fino al 14 gennaio. Mastella: "Novità per la promozione della città: esperienza imperdibile"

Venerdì 10 novembre 2023 in piazza Risorgimento a Benevento inaugura la “Grand Roue 34”, la più grande ruota panoramica mai montata in città e in tutto il Sannio. Alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La ruota panoramica resta in città fino a domenica 14 gennaio 2024.

La struttura inaugura ufficialmente venerdì 10 novembre alle ore 17 in presenza del sindaco del Comune di Benevento Clemente Mastella, dell’assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone e di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.

La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che rendono l'attrazione affascinante e suggestiva sia di giorno, sia di notte. «È un gran piacere montare per la prima volta la nostra attrazione a Benevento – racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura – si tratta di una delle 4 ruote più grandi d’Italia, un’attrazione moderna e tecnologica, che siamo convinti sarà apprezzata sia dai residenti, sia dai turisti. La Grand Roue 34 è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai nostri passeggeri comfort e sicurezza. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Luigi Ambrosone per l’impegno nel realizzare questo grande evento fra gli unici in Italia».

Un’occasione per cittadini e turisti di osservare Benevento nell’animato periodo delle festività da una prospettiva nuova e suggestiva. «Sono convinto che La Grande Roue 34 riscuoterà un successo notevole di pubblico – afferma l'assessore alle Attività produttive di Benevento Luigi Ambrosone – Già a Milano ha avuto uno straordinario seguito e dunque Benevento si contraddistinguerà per un'offerta originale e di grande impatto scenografico. L'inaugurazione, in concomitanza con il Benevento Food festival, sarà un'apertura in grande stile della stagione degli eventi invernali in città: con l'amministrazione di Clemente Mastella Benevento cresce sempre di più per la caratura dei partner privati che investono qui da noi trovando le condizioni migliori e per l'attrattività con un'offerta ricca e innovativa».

«La Ruota panoramica – conclude il sindaco del Comune di Benevento Clemente Mastella – è una novità nell'offerta non soltanto per una finalità tipicamente ludica che potrà dare un momento di gioia inedita e particolare a tanti bambini e ragazzi, ma anche un elemento di promozione autentica della bellezza cittadina: la veduta della città da un'altezza di questo tipo credo possa essere un'esperienza unica e finanche imperdibile. Mi auguro dunque che quest'iniziativa possa raccogliere il successo che merita».

Orari di apertura: nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10 alle ore 24, nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L'ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.