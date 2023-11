I vertici dell'Unuci hanno incontrato il Prefetto di Benevento L'iniziativa dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia di Benevento

Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha ricevuto il presidente UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia), il colonnello Nicola Corbo ed il consigliere dell'associazione, il colonnello Bruno Ricci. Il preisdente Corbo ha

consegnato al Prefetto la tessera UNUCI come segno di "appartenenza" al sodalizio militare in quanto la massima autorità dello Stato presente a Benevento ha indossato la divisa di ufficiale dell' Arma dei Carabinieri. Durante l'incontro il colonnello Corbo ha illustrato le attività di UNUCI nel contesto addestrativo, culturale, di protezione civile nella provincia di Benevento.