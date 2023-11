A Benevento nasce associazione BeneLectus, spazio per la circolazione di idee Il 16 e il 17 dicembre festival dell’editoria e del pensiero critico presso convento San Francesco

E’ stata costituita a Benevento, l’associazione BeneLectus il cui obiettivo è quello di porre le condizioni per la creazione di un libero spazio di circolazione di Idee, che possano stimolare il dibattito critico e soprattutto fornire spunti di riflessione in ambito metapolitico e metastorico con particolare attenzione al mondo conservatore e identitario, ma senza nessun preconcetto verso l’interlocuzione con altre sensibilità culturali.

A tal fine l’associazione ogni anno si fa promotrice dell’evento omonimo, un festival dell’editoria e del pensiero critico in cui, oltre a dare spazio a case editrici indipendenti le quali saranno invitate a presentare i loro cataloghi editoriali, verranno promossi una serie di dibattiti su tematiche di interesse sociale, economico e storico. La prima edizione del festival sarà tenuta nei giorni 16 e 17 Dicembre 2023, presso il Convento di San Francesco in piazza Dogana in Benevento.

Il comitato promotore dell’associazione è costituito da, Antonio Galliano, Rosario Quadraro, Salvatore Rampone , Gabriele Russo, Ida Santanelli, Luigi Scocca, Salvatore Verrillo, Gianluca Vevoto