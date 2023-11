Da domani operativi i defibrillatori: inaugurazione al rione Libertà Prosegue il progetto Benevento Città Cardio-protetta, cerimonia inaugurale con l'amministrazione

Saranno operativi da domani, sabato 11 novembre, i defibrillatori di cui la città potrà fruire grazie al progetto Benevento Città Cardio-protetta, presentato lo scorso 24 settembre a Palazzo Paolo V con una conferenza ed eventi dimostrativi", lo annuncia il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.

"Alla presenza del sindaco Mastella, l'evento inaugurale si terrà, alle ore 12:00, in piazza San Modesto (ex plesso scolastico San Modesto 1), nei pressi dell'associazione Io per Benevento, dove sarà allocato l'apparecchio salva-vita a servizio del rione Libertà. Altri cinque dispositivi medicali saranno posizionati in altrettante zone della città e in particolare a Capodimonte (nei pressi della chiesa San Giuseppe Moscati), a via San Vitale (vicino all'ex scuola), a contrada Madonna della Salute (presso l'edificio scolastico), a via Olivola (nei pressi del club Eldorado), lungo corso Garibaldi (nei pressi del Teatro comunale)".

"Colgo l'occasione per ringraziare per la gentile e utile donazione alla città dei defibrillatori l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Benevento, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Benevento (OPI), Federfarma, Club Rotary di Benevento, Club Lions Host di Benevento, Club Lions Traiano di Benevento e Centro Relax e Riabilitazione e auspico che possano presenziare all'evento di domattina. Ringrazio la consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli che ha fornito un supporto fondamentale per l'individuazione dei siti nelle contrade, la presidente della Commissione consiliare Luisa Petrone che ha coordinato il progetto e per la gentile collaborazione l'associazione Io per Benevento e il presidente Giuseppe Schipani”.