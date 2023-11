Piano urbanistico: il Comune chiama i cittadini L'amministrazione indice quattro giornate dedicate all'ascolto in vista del nuovo Puc

In vista della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Puc), il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore all'Urbanistica, Molly Chiusolo, ed il presidente del Consiglio comunale, Renato Parente, hanno ufficializzato l’organizzazione di quattro incontri tematici aperti alla partecipazione attiva della cittadinanza che potrà far pervenire ed illustrare proposte e contributi utili alla redazione dello strumento urbanistico, destinato a disegnare la Benevento del futuro.

Il primo dei quattro appuntamenti, tutti ospitati a palazzo Paolo V, sarà dedicato a 'Benevento: tempi ed esigenze dei cittadini' in calendario per mercoledì 22 novembre, avrà come obiettivo quello di incrociare necessità e proposte di un'ampia forbice sociale che va dagli ordini professionali fino ai comitati di quartiere.

Il 29 novembre al centro del confronto ci sarà “La città sicura: ambiente e sociale” con le proposte provenienti da tutte le realtà impegnate nella tutela del territorio ed il terzo settore fino ad arrivare alle associazioni sportive.

Ancora dopo una settimana, il 6 dicembre, spazio a “Cultura, transizione e percezione del territorio” per un terzo appuntamento che garantirà spazio agli operatori di settore, alle associazioni, alle scuole, alle Università fino alle altre espressioni del mondo culturale e non solo.

Gli incontri si chiuderanno con la sessione del 13 dicembre che punta a coinvolgere direttamente i protagonisti dell’economia locale, dai sindacati alle forze imprenditoriali, per affrontare il tema de “La città produttiva, opportunità e sfide del sistema territoriale”.

Tutte le sessioni, i cui temi di indirizzo sono indicativi e che dunque potranno essere dedicate anche ai contributi di diversi settori, avranno inizio alle ore 10 e saranno aperte ai cittadini. Tutti gli interessati potranno partecipare direttamente alle diverse giornate o, al fine di agevolare l’organizzazione degli eventi, inviando la propria adesione con indicate le informazioni di contatto alla mail partecipoalpuc@comunebn.it.