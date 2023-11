Diabete: per la giornata mondiale visite gratis all'ospedale Rummo Il 14 novembre un open day dedicato alla prevenzione

Per la Giornata Mondiale dedicata al Diabete, il 14 novembre, l’AORN “SAN PIO” di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante ha organizzato un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione.

Il diabete mellito, infatti, è una patologia ad altissima prevalenza e con notevole incidenza. Nel Sannio le persone affette dalla patologia sono circa 20.000: quelle che non sanno di esserne affette perche le fasi iniziali della malattia presntano pochi e lievi sintomi, sono circa 2000,quelle che sono in fase diagnostica, invece, circa 1000.

L'Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia e Malattie Metaboliche della AORN San Pio di Benevento, guidata dal dr. Francesco Zerella si occupa della diagnosi e terapia del diabete e delle malattie metaboliche, in specie delle forme complicate, che necessitano di intervento specialistico di terzo livello (i pazienti seguiti in un anno sono circa 1200), dopo il primo livello assistenziale, che è compito del medico di medicina generale, ed il secondo livello assistenziale che è svolto dagli specialisti ambulatoriali della ASL e dei Centri convenzionati.

La suddetta Unità Operativa è riferimento provinciale per l'impianto di Infusori di insulina, che collegati a sensori sottocutanei, realizzano per i pazienti insulino-trattati, un mini pancreas artificiale, sistema ad altissima tecnologia di riferimento assoluto (i pazienti seguiti, al momento, sono circa 80).

L’Unità Operativa garantisce anche l'attività intraospedaliera,che consiste nelle Consulenze specialistiche di diabetologia e patologie metaboliche per tutti i pazienti ricoverati nei reparti dell’AORN San Pio.

“Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul diabete mellito, sull’importanza della diagnosi precoce e dell’educazione ad un corretto stile di vita. E’ fondamentale, inoltre, far conoscere le possibilità diagnostiche e terapeutiche disponibili presso l’AORN San Pio sia per la prevenzione, sia per la cura delle patologie legate al diabete”- afferma il Direttore Generale Maria Morgante

L’Open Day nella Giornata Mondiale del Diabete prevede visite gratuite presso gli ambulatori del Padiglione “Rummo” ubicato, presso il P.O. Rummo in Benevento.

Sarà possibile effettuare consulenze diabetologiche con il team specialistico ,che afferisce all’Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia e Malattie Metaboliche. Le consulenze consisteranno in anamnesi metabolico-diabetologica, rilevazione dei parametri antropometrici (peso, circonferenza vita, altezza, indice di massa corporea) e della pressione arteriosa,determinazione di glicemia capillare e con prelievo venoso, determinazione del colesterolo LDL ( il cosiddetto colesterolo cattivo). Si proseguirà con consigli sullo stile di vita, su un’alimentazione personalizzata e sull’eventuale terapia.

Le consulenze saranno effettuate martedi’ 14 novembre dalle ore 13.00 alle 17.00 presso gli ambulatori del Padiglione Rummo. Per prenotazioni chiamare al numero telefonico 0824/57813, nei giorni di venerdi 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedi 13 novembre dalle ore 14.00 alle 17.00.