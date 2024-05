Asl Benevento: riparte oggi lo screening oncologico su 4 ruote: tappa in Fortore Gratuiti e aperti a persone residenti nel Sannio: ecco le fasce d'età e le specifiche

“La prevenzione e il territorio, queste le parole chiave della nostra programmazione orientata alla medicina di prossimità - dichiara il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - per favorire l’adesione allo screening per la prevenzione dei tumori, acquisita la disponibilità dei Comuni, a partire da oggi, 20 maggio i nostri sanitari accoglieranno presso le varie piazze individuate, le persone che rientrano nei vari target di età, per effettuare gli esami di primo livello ed individuare precocemente eventuali lesioni della mammella, dell’utero e del colon retto. Pertanto, - conclude il direttore generale - il nostro appello è quello di non esitare, perché lo stadio precoce di un tumore evita l’evoluzione della malattia e salva la vita”

Gli esami di screening sono GRATUITI e aperti a persone residenti nel Sannio, seguendo le fasce d'età specifiche:

- Screening del tumore della mammella: da 50 a 69 anni

- Screening del tumore del collo dell'utero: da 25 a 64 anni

- Screening del tumore del colon-retto: uomini e donne da 50 a 74 anni

Di seguito le date di sosta del poliambulatorio mobile nel Distretto Alto sannio Fortore, dove ci si può recare dalle ore 9,00 alle 18,00 senza prenotazione

[??] 20-22 Maggio Comune di Morcone;

[??] 23-24 Maggio Comune di Pontelandolfo;

[??] 25-27 Maggio Comune di Castelpagano;

[??] 28-30 Maggio Comune di Molinara;

[??] 31 Maggio-01 Giugno Comune di Castelfranco In Miscano;

[??] 02-03 Giugno Comune di Castelvetere in Val Fortore.

“Insieme possiamo fare la differenza nella lotta contro il cancro. La vostra salute è la nostra priorità”.