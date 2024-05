Benevento-Torres, prevendita in poche ore: posticipata chiusura botteghini La decisione del club giallorosso in vista del match con i sardi

Tra poche ore comincerà la prevendita del match tra Benevento e Torres, valido per l'andata dei quarti di finale dei play off promozione. Dopo la riunione del GOS, il club giallorosso provvederà a emettere un comunicato in cui annuncerà tutti i dettagli utili per l'acquisto dei tagliandi. È chiaro che i tempi sono molto ristretti, considerato che la partita è in programma domani alle 20.30. Il Benevento Calcio, in tal senso, ha già fatto sapere che per l'occasione sarà posticipata la chiusura dei botteghini: quest'oggi i tagliandi potranno essere acquistati nei pressi del Ciro Vigorito fino alle ore 21. Ovviamente, sarà possibile usufruire anche dei consueti servizi online.