Maxi ruota panoramica a Benevento: l'attrazione delle feste di Natale Il sindaco Mastella: Benevento cresce anche per il turismo, la città non è mai stata così viva

Domina l'intero centro cittadino offrendo un panorama mozzafiato su Benevento. Taglio del nastro per la maxi ruota panoramica installata in piazza Risorgimento. I suoi 34 metri ne fanno un'attrazione imponente che accompagnerà cittadini e turisti nell'intero periodo natalizio.

“E' un momento di distensione, un dato ludico per le famiglie adatto al periodo natalizio” ha spiegato il sindaco Clemente Mastella che, questa mattina, ha provato il fascino dell'attrazione. “Anticiperemo le installazioni che accompagnano il Natale, l'albero musicale e le luci che con la pista di pattinaggio arricchiscono la città. Speriamo di metterle in funzione dai primi giorni di dicembre anche per favorire i commercianti”.

Liquida le polemiche: "voci sterili che non portano a nulla" e infine, mette in evidenza: “Benevento cresce anche dal punto di vista turistico con riscontri soddisfacenti. La città, comunque, non è mai stata così viva”.