Del Prete presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Cambio al vertice della Fidapa di Benevento

Passaggio di Consegne alla BPW-FIDAPA di Benevento tra la presidente uscente Carmen Castiello e la neo eletta Rossella Del Prete. La cerimonia d’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si è tenuta ieri sera presso l’Antum Hotel.

Rossella Del Prete, docente unisannio di Storia economica, riprende la presidenza della storica associazione femminile dopo dieci anni in cui ha svolto ruoli distrettuali, nazionali e internazionali. Con lei ritorna nel ruolo di Vice Presidente Carmen Coppola, oggi anche Assessora alle Politiche Sociali del Comune. Le altre componenti del nuovo Consiglio Direttivo sono Ines Vona, nel ruolo di Segretaria, e Lucrezia Delli Veneri, nel ruolo di Tesoriera; Past President è ora Carmen Castiello.

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) fu fondata nel 1929 come ramificazione della International Federation Business Professional Women (IFBPW), cui aderirono molte donne impegnate nelle professioni e nel commercio, ma anche in ambito culturale e sociale, allo scopo di «potenziare il senso di responsabilità nella donna lavoratrice; elevarne il livello di cultura e di preparazione; renderla idonea ad intraprendere qualsiasi carriera, senza discriminazione di sesso; sollecitare la sua partecipazione a ruoli pubblici».

Negli anni ha influenzato la pubblica opinione e ha orientato la legislazione in molti paesi, contribuendo ad allargare orizzonti, capacità, diritti ed opportunità delle donne di tutto il mondo, svolgendo anche ruolo consultivo presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Proprio in rappresentanza della FIDAPA nazionale Rossella Del Prete, il 15 marzo del 2017, intervenne al Side Event organizzato durante la 61° sessione della Commissione sullo Status delle Donne (CSW61), presso la sede della Rappresentanza Italiana alle Nazioni Unite a New York. Quella edizione (13-24 marzo 2017) si inseriva in un momento critico del mutevole panorama politico e stabiliva, nel riallineamento delle forze mobilitate intorno all'uguaglianza di genere, una nuova agenda per l'emancipazione delle donne. Il programma del nuovo biennio della Sezione FIDAPA di Benevento si preannuncia ricco di azioni e di contenuti anche in vista delle celebrazioni del suo 60° anniversario.