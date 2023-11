Benevento. Attivati i defibrillatori: da oggi è città cardioprotetta Partiranno, a Palazzo Paolo V, corsi di formazione per l’utilizzo dei congegni salvavita

“Oggi Benevento diventa Città Cardioprotetta. Operativi sei apparecchi salva-vita in altrettante zone della città: abbiamo scelto le zone rurali e le aree più distanti dagli ospedali. Siamo pionieri, tra i primi capoluoghi del Sud a dotarci di questi fondamentali apparecchi. Già nelle prossime settimane, saranno disponibili altri sei defibrillatori, grazie ad alcuni miei amici che hanno dato disponibilità a donarli alla città”. Così il sindaco Clemente Mastella che ha inaugurato la postazione con defibrillatore al rione Libertà, presso l’ex scuola San Modesto 1, all’altezza della sede dell’associazione Io x Benevento.

Altri cinque dispositivi sono stati posizionati in tre contrade (Madonna della Salute presso l’edificio scolastico, via San Vitale presso l'ex scuola e via Olivola nei pressi del club Eldorado), al rione Capodimonte (nei pressi della chiesa di San Giuseppe Moscati) e lungo corso Garibaldi (all’altezza del Teatro comunale).

“I defibrillatori? Il ragionamento è di elementare semplicità: se si resta indifferenti per la legge ‘nulla quaestio’ ma occorre rispondere alla propria coscienza; se si usano, ma in maniera scorretta, si rischia di non essere efficaci. Ma se si adoperano in maniera corretta e tempestiva, si salva una vita umana”, ha spiegato il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis che poi ha annunciato la successiva, cruciale fase del progetto Benevento Cardioprotetta: “Partiranno, a Palazzo Paolo V, corsi di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori: per parteciparvi sarà sufficiente compilare il form sulla pagina web dell’Osservatorio Sanitario del Comune di Benevento, al seguente link https://www.comune.benevento.it/portale/osservatorio-sanitario-comune-di-benevento/, inserendo nell’oggetto ‘Partecipazione ai corsi di formazione per uso defibrillatore’. Gli interessati saranno singolarmente contattati dal Comune”, conclude De Lipsis.