Domeniche della salute: visite per la prevenzione dell'Ictus L'iniziativa del Rotary Club Benevento

Oggi, fino alle ore 13.00, vicino ai giardini della Prefettura, lungo Corso Garibaldi, torna l’appuntamento con le Domeniche della Salute, organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto quest’anno dal Dott. Franco Boffa. L’evento è in sinergia con la Croce Rossa Italiana, che mette a disposizione dei volontari medici rotariani e non solo, un camper per le visite specialistiche.

Il neurologo Antonio Renna si occuperà de “L’ecodoppler TSA nella prevenzione dell’Ictus. L’ictus rappresenta, spiega il dott. Renna, attualmente è la prima causa di disabilità della popolazione e la terza causa di mortalità. La prevenzione è fondamentale per ridurre potenziali disabilità nel paziente adulto, soprattutto in situazioni in cui coesistono altri fattori di rischi vascolari, come il fumo, il diabete e l’ipertensione”.

Il prossimo appuntamento con le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento ci sarà domenica 3 dicembre con la dott.ssa E. Manca, pneumoallergologa Pediatrica su “Allergie alimentari e respiratorie in età pediatrica.