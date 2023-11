Anpi: settimo ciclo dei seminari dell’Officina Maria Penna A Benevento dal 24 novembre l'iniziativa dell'associazione nazionale partigiani

Il 24 novembre avrà inizio il VII ciclo di incontri (da novembre a maggio), organizzati dall’Officina di studi storico-politici “Maria Penna”, espressione dell’ANPI sannita.

"Proseguendo l’allargamento “del perimetro” sperimentato lo scorso anno - spiegano i promotori - , gli incontri, pur rimanendo saldo il legame con la sede che storicamente li ha ospitati (la Sala “Di Vittorio” della CGIL a via Leonardo Bianchi), si svolgeranno anche in altri luoghi della città e della provincia; la modalità di tali incontri non sarà più, come in passato, solo basata sul modello della conferenza. Si ritiene quanto mai necessario aprirsi al confronto senza alcuna remora, avendo come stella polare un antifascismo sostanziale, capace di custodire la memoria storica ma anche di calarsi attivamente nel presente.

A novembre ci sarà un omaggio doveroso, nel centenario della nascita, a don Lorenzo Milani, che ci sembra incarnare perfettamente un modello di educazione antitetico a quella “dell’istruzione e del merito”. Ne discuteranno una donna e un uomo di scuola, Teresa Simeone e Amerigo Ciervo.

Tonino Conte presenterà tre libri dedicati alla Resistenza che hanno a che fare con il nostro Sannio (Nincek, Fausto e Iaio, Il partigiano Napoli).

A febbraio ospiteremo Erik Gobetti, tra i massimi studiosi di antifascismo, confini orientali e foibe.

Alberta De Simone, ex presidente della provincia di Avellino ed ex deputata, proporrà una storia alternativa delle donne.

Infine, a poco più di cento anni dalla nascita, Giulia Dell’Aquila, che ne ha curato le poesie per Mondadori, ci spiegherà perché abbiamo ancora bisogno di Rocco Scotellaro".