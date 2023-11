Turismo, Pro loco Samnium: crescono arrivi e presenze a novembre Per le prossime festività visita della città in chiave natalizia

In vista delle prossime festività natalizie anche nel Sannio si punta sul turismo. “Anche per il 2023 – annuncia la Pro loco Samnium - viene riproposta, in affiancamento alle varie attrazioni natalizie, una particolare visita della città in chiave natalizia. Tour guidati per le famiglie e le comitive con la collaborazione dell’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina-Benevento-Samnium e varie agenzie di viaggio. Protagoniste dell’atmosfera tipica del Natale, insieme a Benevento, anche i suggestivi eventi di tutta la provincia di Benevento. Sono i numeri a confermare la crescita di questo periodo, l’attività di promozione turistica in sinergia tra agenzie e guide turistiche , motore del turismo sannita in questo periodo dell’anno registra prenotazioni e richieste di visite in aumento. Ufficio turistico infopoint online della Proloco di Benevento è stato potenziato con il servizio civile , le richieste di gruppi e scuole sono per la maggioranza mirate alla prima mezza giornata a Benevento per poi raggiungere i vari eventi Natalizi che offre la Provincia di Benevento, altri gruppi di provenienza da fuori regione hanno scelto Benevento come sede per più giorni, per poi raggiungere le varie attrattive Natalizie della Campania”.

Tante richieste di informazioni sull’enogastronomia e mercatini della provincia. Si attivano in questo modo le azioni previste dal protocollo tra Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) e Unione Nazionale Proloco d’Italia per un modello di sviluppo integrato delle località delle aree interne e anche il ruolo dell’attività quotidianamente svolta dalle Pro loco che operano nell’ambito dell’accoglienza turistica, della promozione dei territori, della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e dell’animazione territoriale. Il valore dell’animazione territoriale, inoltre, potrà diventare volano anche per l’offerta turistica internazionale in tema di turismo esperienziale”.