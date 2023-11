Il Distretto delle Streghe inserito nell'Albo regionale Ad annunciarlo il sindaco Mastella e l'assessore alle Attività produttive Ambrosone

Con decreto della Regione Campania è stato ufficialmente riconosciuto e iscritto nel relativo elenco il Distretto delle Streghe. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.

"E' un passaggio fondamentale - spiegano il sindaco e l'assessore - perché con l'inserimento nell'Albo regionale, si conclude l'iter amministrativo e siamo pronti ad essere pienamente operativi. Con questo innovativo strumento di partnership e governance pubblico-privato potremo intercettare, mediante la partecipazione ai bandi, importanti fondi per potenziare il sistema commerciale cittadino e fare squadra, attraverso una forma di coordinamento riconosciuta istituzionalmente, per mettere in campo ulteriori progetti di valorizzazione e promozione della città di Benevento e del suo eccezionale potenziale commerciale e turistico".