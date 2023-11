Giunta: sì alla sostituzione di diversi tratti della rete idrica cittadina Ecco le strade interessate

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera di nulla osta alla Gesesa per la realizzazione di un intervento di sostituzione di alcuni tratti della rete idrica nel territorio cittadino.

I lavori alla rete idrica e le aree interessate dall'intervento

"Dall'osservazione storica delle perdite - afferma l'assessore alle Opere pubbliche, Mario Pasquariello - Gesesa ha individuato tratti di condotta deteriorate che ora saranno sostituite. L'intervento interesserà le seguenti strade: contrada Coluonni, via Nenni, via Fontanelle, Macchiarotonda, Sant'Angelo a Piesco, via Guidi, via Meomartini, contrada Torre Pino, Torre Alfieri, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito e via Vecchia Roma Olivola. Sono interessati, pertanto, 3mila 951 residenti, mentre è di 7mila metri la lunghezza dei tratti che saranno rimpiazzati".

Lungo Sabato Bacchelli: via libera al progetto di riqualificazione

Nella stessa seduta via libera anche al progetto definitivo per la riqualificazione delle aree di Lungo Sabato Bacchelli per l'importo complessivo di 903mila euro. "Con le risorse del Programma straordinario di riqualificazione - spiega ancora Pasquariello - abbiamo ottenuto il finanziamento della progettazione. Abbiamo ragione di ritenere assai probabile che sarà finanziato anche l'esecuzione dell'intervento".