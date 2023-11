Benevento Cardioprotetta: spazi per defibrillatori in tutti i nuovi interventi Disciplina specifica nel nuovo Puc

"Abbiamo disposto che nell'ambito di tutti gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e nuova edificazione riguardanti edifici pubblici del territorio comunale cittadino siano previsti specifici spazi per l'allocazione di defibrillatori semi-automatici". E' quanto annunciano in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo e il consigliere delegato alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis.

"Si tratta - proseguono - di un approccio innovativo che integra la cardio-protezione della città nel contesto degli interventi materiali sul patrimonio immobiliare. Il nuovo Piano urbanistico comunale contemplerà inoltre una disciplina ad hoc per la localizzazione dei Dae che prevedrà criteri uniformi per la diffusione di questi dispositivi sul territorio cittadino e ne consenta una rapida geolocalizzazione anche attraverso l'ausilio di mappa cittadina e supporti digitali d'individuazione, secondo gli standard della Legge 116 del 2021. Favoriremo così una politica di approccio multilivello tra politiche di riassetto urbanistico e prevenzione sanitaria".

"Puntiamo a raggiungere così il massimo grado possibile di cardio-protezione: altri 7 defibrillatori saranno posizionati entro dicembre, grazie alla magnanimità di alcuni amici. E' necessario, tuttavia, anche il coinvolgimento e la disponibilità di tanti cittadini. Auspichiamo una partecipazione importante ai corsi, finalizzati ad apprendere le più efficaci tecniche d'uso dei defibrillatori, che partiranno a breve a Palazzo Paolo V. Per prendervi parte è sufficiente compilare il form sulla pagina web dell’Osservatorio Sanitario del Comune di Benevento, inserendo nell’oggetto ‘Partecipazione ai corsi di formazione per uso defibrillatore’", concludono il sindaco Mastella, l'assessore Chiusolo e il consigliere De Lipsis.