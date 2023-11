Comune di Benevento: voucher sociali per l'acquisto di generi alimentari Coppola: misura destinata alle fasce più fragili e più esposte agli effetti del caro prezzi

Il dirigente del Settore Servizi al Cittadino Gennaro Santamaria ha firmato l'avviso pubblico per l'erogazione dei voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. "Le domande per accedere ai voucher - comunicano da Palazzo Mosti - potranno essere inoltrate da oggi 14 novembre fino alla mezzanotte del 14 dicembre. I criteri di valutazione delle domande sono: indicatore Isee più basso, a parità d'Isee, dimensione numerica del nucleo familiare

in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione della domanda".

Coppola: "Misura per le fasce della popolazione più fragili e più esposte agli effetti del caro prezzi"

"La misura - spiega l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola - è destinata alle fasce della popolazione più fragili e più esposte agli effetti del caro prezzi, che non abbiano già fruito della social card (Legge di Bilancio 2023) o di altre forme di sostegno pubblico (come Reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità e altre forme di supporto nazionale e regionale). L'importo dei voucher varia in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare: 200 per una persona, 300 per due persone, 300 per tre persone, 500 euro per quattro persone e 600 euro per cinque o più persone. I voucher, nominativi e utilizzabili solo dal titolare, daranno diritto ad acquisti di prodotti alimentari (ad esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e alimenti per animali) e prodotti essenziali per l'igiene personale e la pulizia delle case, con verifiche a campione sul corretto utilizzo dei buoni. Auspichiamo con questo provvedimento che le famiglie con minori risorse economiche possano disporre di una forma di supporto e di sollievo alle difficoltà dettate da una delicata congiuntura", conclude Coppola.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Commissione Politiche sociali Rosario Guerra: "Ringrazio tutti i componenti della Commissione per il lavoro preparatorio svolto e per l'obiettivo raggiunto. Un dato da non trascurare è rappresentato dal fatto che il bando riguarderà fasce bisognose della cittadinanza che erano state escluse dal bonus Meloni e quindi guardiamo a categorie di soggetti fragili che hanno visto peggiorare la propria condizione economica".