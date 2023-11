Benevento: l'incantesimo delle streghe per far crescere i turisti A Palazzo Paolo V un tavolo sul tema tra amministrazione e operatori. Si pensa ad un parco tematico

L'incantesimo delle streghe per far crescere il turismo a Benevento.

La figura più iconica di Benevento, la leggenda madre della città potrebbe attirare migliaia di visitatori e dare impulso ad uno sviluppo turistico commerciale che rappresenterebbe una boccata d'ossigeno per l'economia cittadina.

Le iniziative artistico culturali sul tema: dai musei agli spettacoli, dai festival ai grandi eventi, già attivi o in cantiere sono tanti, eppure si fatica a creare un sistema che possa far diventare Benevento meta riguardo a questo tema.

Di qui, soprattutto grazie all'impulso del Presidente della Commissione Cultura Mara Franzese, l'apertura di un canale di confronto tra operatori e amministrazione. Nel pomeriggio il primo tavolo con una lunga riunione a Palazzo Paolo V.

“Da tempo – spiega la presidente Franzese avevamo in animo di istituire questo tavolo per trattare una tematica che crediamo possa imporsi come volano di turismo. E dunque abbiamo avviato un dialogo con gli operatori per perseguire l'obiettivo di lavorare ad un progetto che non vuole limitarsi ad un evento ma guarda alla possibile realizzazione di un parco tematico che possa essere attrattivo sempre”.

“La grande affluenza e l'intenso dibattito di questa sera dimostrano che sul tema c'è tanto entusiasmo e tanta attenzione” ha dettagliato l'assessore al Turismo del Comune di Benevento, Attilio Cappa presente al tavolo insieme alla collega alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini.

“Siamo felici della grande partecipazione – ha aggiunto - e soddisfatti di tutte le proposte degli operatori che faranno da spunto per mettere a sistema un brand conosciuto a livello internazionale su cui è necessario lavorare sia per la pianificazione delle attività che per gli eventi che si potranno svolgere nel prossimo futuro”.