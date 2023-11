Giornata nazionale della colletta alimentare: scendono in campo i Lions Saranno raccolti generi di prima necessità e derrate alimentari a lunga conservazione

Sabato 18 novembre 2023, in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare, tradizionale evento di solidarietà del Banco Alimentare, scenderanno in campo i Lions di tutta Italia, con la propria organizzazione e l’entusiasmo di migliaia di soci.

Il Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello e il Lions Club Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti, insieme ai Leo ai Cuccioli Lions, accoglieranno i cittadini al Supermercato PAM in via Oderisio da Benevento invitandoli ad un semplice gesto di generosità. Saranno raccolti generi di prima necessità e derrate alimentari a lunga conservazione come tonno in scatola; verdure in scatola; carne in scatola; polpa o passata di pomodoro; olio e alimenti per l’infanzia. L’iniziativa di sabato rientra nell’impegno che i Lions da sempre dedicano alla lotta alla fame. Per questo è naturale per i Lions sostenere chi, come Banco Alimentare, da ventisette anni ogni giorno recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone in difficoltà. Per questo anche a Benevento grazie ai due club Lions della città sarà possibile con un gesto semplice ma concreto aiutare i più bisognosi.