"Nutrizione e Nutraceutica nella Terapia Integrata della Sindrome Metabolica" Convegno all'ospedale San Pio di Benevento

’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha organizzato per venerdì 17 Novembre, dalle 8,30 alle 14,30, presso l’Aula Magna, un Convegno sul Tema “Nutrizione e Nutraceutica nella Terapia Integrata della Sindrome Metabolica”; all’evento formativo l’ Agenas ha riconosciuto 6 crediti ECM.

Nell’ambito del Convegno saranno esposti i razionali scientifici ed i protocolli di applicazione della Nutrizione Anti-Infiammatoria e della Nutraceutica Fisiologica nell’approccio multi-disciplinare e multi-target alla Sindrome Metabolica (Mets). L’Istituto Superiore di Sanità segnala che almeno il 25% della popolazione italiana presenta Sindrome Metabolica, una malattia molto spesso misconosciuta, che, se non trattata precocemente, espone al rischio di gravi patologie cardiovascolari (infarti, ictus,ecc.), oculari (glaucoma, retinopatie,ecc.), virali (covid-19 ecc.) ed anche a diabete e a patologie neoplastiche.

Il Responsabile Scientifico dell’evento è il dottore Luigi Coppola, Dirigente Medico, responsabile della Nutrizione e Dietetica-Medicine Complementari dell’A.O.R.N. S .Pio.

Al convegno parteciperanno altri illustri relatori. Il dr. Marino Scherillo, direttore UOC di Cardiologia e Capo Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’A.O.R.N. S. Pio, illustrerà i legami tra Sindrome Metabolica e Patologie Cardio-Vascolari. Il prof. Ettore Varricchio, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e Professore Associato dell’Università degli Studi del Sannio, spiegherà le potenzialità di utilizzo dell’Olio Extravergine di Oliva e dei suoi derivati nella Sindrome Metabolica. Il prof. Luigi Barrea, Professore Associato di Scienze e Tecniche Dietetiche dell’Università Telematica Pegaso, concluderà la giornata di formazione, chiarendo il ruolo dello schema metabolico chetogenico nella MetS.

L’evento rientra tra le iniziative del Direttore Generale, Maria Morgante, per promuovere le eccellenze sanitarie e garantire ai cittadini cure efficaci e sicure.

“Assicurare agli utenti un’assistenza sanitaria specialistica, supportata da conoscenze scientifiche aggiornate, rappresenta uno dei principali obiettivi dell’AORN SAN PIO. Attraverso il costante lavoro di miglioramento organizzativo ed il potenziamento del know-how del personale, si può favorire lo sviluppo di un sistema sanitario efficace ed efficiente, appropriato, sicuro ed in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini" ha concluso il Direttore Generale dell’AORN San Pio, Maria Morgante.

L’iscrizione al Convegno è gratuita ed aperta a Medici, Biologi Nutrizionisti, Dietisti, Farmacisti, Infermieri professionali, ciascuno per le competenze stabilite dall’ordinamento vigente e dai codici deontologici professionali. Per richiedere il modulo di iscrizione inviare mail a segreteria.nutrizionemedcompl@gmail.com, mentre per informazioni è possibile chiamare allo 0824 57215 h. 9,30-12,30.