Sciopero: possibili disservizi nella raccolta rifiuti a Benevento Raccolta e spazzamento potrebbero avere dei rallentamenti o soppressioni

L'Asia comunica ai cittadini che in vista dello sciopero generale previsto per la giornata di domani, 17 novembre, il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento potrebbe subire dei rallentamenti e delle soppressioni. In ogni caso, l'Azienda garantirà lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dall'art.8 dell'allegato n.10 del contratto di lavoro dei servizi ambientali. I servizi saranno ripresi regolarmente al termine dello sciopero nei modi e nelle forme stabilite dall'art.7 dell'allegato n.10.