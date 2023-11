Ente Parco Taburno Camposauro: istituzioni e volontari premiati del 2023 La cerimonia al Museo del Sannio di Benevento

“Un riconoscimento per essersi impegnati per tutelare e valorizzare l'area protetta”. Così il presidente, Costantino Caturano, a margine della quinta edizione della cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza civica da parte dell'Ente parco regionale del Taburno Camposauro. Questa mattina, al Museo del Sannio di Benevento, l'evento con sindaci, esponenti del mondo delle associazioni e delle istituzioni.

Un'occasione per ringraziare quanti nel corso dell'anno hanno lavorato a supporto del Parco, ma anche un invito ad andare avanti: “Un modo per ringraziarli, ma anche per dire continuiamo così”, ha spiegato Caturano ribadendo l'importanza della sinergia “con i comuni non solo per la valorizzazione, ma anche per la tutela e la prevenzione”.

“Dobbiamo essere animati dalla consapevolezza che noi incrociamo eccellenze culturali, ambientali, turistiche”, ha sottolineato il presidente della Provincia Nino Lombardi “ed oggi questo momento è dedicato a chi si spende per il proprio territorio”.

Dieci le persone premiate quest'anno: Nino Lombardi presidente della Provincia di Benevento, Flavia Di Sangro dirigente della Regione Campania, Giacomo Buonanno sindaco di Moiano, Antonio Coletta sindaco di Paupisi, Geppino Tolino ideatore della manifestazione "Scoperte in Vigna", Antonella Zampelli presidente dslla Proloco di Cepino-Prata di Cautano, Antonio Iadonisi presidente della Proloco di Solopaca, Tommaso Sodano presidente di Sma Campania, Armando Ciardiello presidente di Legambiente Valle Caudina, Giovanni Pandolfo console per la Regione Campania del Touring Club Campania.