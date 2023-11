I Lions contro il Diabete: screening gratuiti per la prevenzione Domenica 19 novembre presso il Chiostro dei Padri Conventuali di San Francesco in piazza Dogana

Domenica 19 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Chiostro dei Padri Conventuali di San Francesco in piazza Dogana a Benevento, si terrà l’evento “I Lions contro il Diabete”.

L’iniziativa promossa dal Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello e dal Lions Club Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti prevede la realizzazione di screening diabetologi e visite gratuite al fine di prevenire eventuali problemi diabetologici.

La prevenzione gratuita, voluta fortemente dai due Club Lions di Benevento, si svolge in occasione della “Giornata mondiale del Diabete”. L’obiettivo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete, per promuoverne la prevenzione attraverso l’adozione di stili di vita salutari. Solo sensibilizzando e fornendo informazioni per prevenire la malattia ed educando le persone a conoscerne le cause, i sintomi e le possibili complicanze sarà possibile migliorare la prevenzione del diabete e facilitare cura e gestione più efficace.