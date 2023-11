Tornano in piazza le Stelle dell’AIL Benevento ODV "Stefania Mottola" L'iniziativa di solidarietà l'8, 9 e 10 dicembre

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest’anno torna a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Il contributo minimo di 13 euro porterà un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro un tumore del sangue. Con la Stella AIL sarà consegnata ai sostenitori anche la rivista “Benevento Notizie”, che per il secondo anno è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Statale “Palmieri Rampone Polo” di Benevento. L’iniziativa vede a lavoro gli allievi per la grafica e l’impaginazione del giornale. Il progetto nasce per avvicinare i giovanissimi a un argomento delicato e importante, come quello del

sostegno alla ricerca e l’impegno nel volontariato.

Le campagne AIL servono a sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori; supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale; potenziare le cure domiciliari, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti; sostenere il Soggiorno Sereno, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari; finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà; offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari. Inoltre, l’AIL Benevento sostiene un importante progetto di ricerca realizzato da GIMEMA AML 1310, in particolare, l’attività dedicata alla “Terapia adattata al rischio genetico/citogenetico e basata sulla determinazione della malattia minima residua per pazienti giovani (≤60 anni), affetti da leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi”. Già stanziati cinquantamila euro per supportare un contratto, della durata di due anni per una giovane ricercatrice, che contribuirà alla pubblicazione e alla divulgazione dei risultati di nuove analisi statistiche.

L’Associazione, costituita nel 2000, grazie alla volontà e alla determinazione di Stefania Mottola, sta aiutando i pazienti ematologici della provincia, finanziando sia progetti di ricerca che servizi per migliorare le condizioni di assistenza. Con la raccolta dei fondi sono state aiutate un gran numero di persone colpite da leucemia, linfoma o mieloma. Perché l’AIL Benevento ODV dà spazio a tutti coloro che, in un momento di sconforto e di difficoltà, hanno bisogno di un sostegno concreto e di calore umano. La missione del volontariato AIL è una testimonianza attiva che, come sottolinea la Presidente della Sezione di Benevento Pierangela Mottola: “Chi cammina insieme a noi verso nuovi traguardi, vuole perseguire con noi gli stessi obiettivi della condivisione, della resilienza, della lotta alle malattie onco-ematologiche per affermare il diritto ad avere le migliori cure possibili.”

Chiamando il 3351818585 (anche whastsapp) o inviando una mail a ail.benevento@ail.iti si potrà prenotare la stella o diventare volontario, prenotare il Panesillo o uno dei braccialetti Cruciani o i Torroncini Borrillo. Se vuoi conoscere le piazze più vicine a te collegati al sito www.ailbeneveto.it o sulla pagina Facebook: AIL Benevento ODV o Instagram: ailbeneventoodv.