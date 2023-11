Domenica si celebra la Giornata mondiale dei Poveri Messa nella Cattedrale con l'Arcivescovi Accrocca

Si celebrerà domenica 19 novembre 2023 la Giornata mondiale dei Poveri. Il motto di quest’anno è ripreso dal libro di Tobia: “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4,7). La “Giornata Mondiale dei Poveri” giunge per la settima volta a sostenere il cammino delle nostre comunità. Per l’occasione, l’arcivescovo mons. Felice Accrocca presiederà nella Cattedrale di Benevento la celebrazione eucaristica alle ore 11, con la partecipazione di tutti gli operatori della Caritas diocesana. È un appuntamento che progressivamente la Chiesa sta radicando nella sua pastorale, per scoprire ogni volta di più il contenuto centrale del Vangelo. L’uomo del nostro tempo avverte di avere un destino comune a tutti i suoi contemporanei, intrecciato e interconnesso a quello della vita e del pianeta. Possiamo dire, purtroppo, che in questi anni la situazione sociale ed economica mondiale è andata progressivamente peggiorando. Gli ultimi tre anni, in particolare, sono stati segnati dalla pandemia, dalla crisi economica, dalla violenza del terrorismo e dalle guerre in Europa e in Medio Oriente, che ci vedono direttamente coinvolti, per cui riesce difficile ignorarle come, in genere, facciamo con gli altri conflitti in corso. Sono anni di fatica e di timore della relazione con l’altro, soprattutto con il diverso, sono anni segnati dal disorientamento, dall’incertezza e dal timore del futuro.