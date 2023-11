Acli, il presidente Filiberto Parente a Monaco di Baviera per 'Eza 2023' "Si ripartire dai bisogni delle comunità come affermava Benedetto Croce"

Su invito della Fai – Federazione Acli Internazionali e delle Acli Nazionale, il sannita Filiberto Parente, presidente regionale Acli Campania, in rappresentanza del nostro territorio è volato in Germania per la tre giorni dell’Eza dal titolo “Democrazia e mobilità europea: il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori”.

Dal 18 al 20 novembre è in programma a Monaco di Baviera l’incontro internazionale di studi organizzato dal Centro europeo per le domande dei lavoratori, la piattaforma che raccoglie 70 organizzazioni europee e sostiene il dialogo e la ricerca sociale. Tre giorni di dibattiti, confronti e lavori di gruppo sul tema della giustizia sociale e sul ruolo dell’Europa nel costruire un futuro di pace. Nella giornata di sabato, prima dell’avvio dei lavori, prevista una toccante visita al Campo di concentramento di Dachau.

“Si tratta di una tappa importante per confermare la vocazione europeista della nostra nazione” dichiara il presidente Filiberto Parente. “Le Acli Campania, tra le più grandi d’Italia ed eccellenza del Mezzogiorno, devono ripartire dai bisogni delle comunità come affermava Benedetto Croce. L’orizzonte dell’Europa a 27 Stati sia la conferma per un futuro di pace, per la nostra democrazia e le giovani generazioni, con un ruolo determinante delle nostre organizzazioni di Terzo Settore impegnate a costruire ponti generativi tra comunità”.