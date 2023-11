Il sannita Manganiello nel consiglio della Società italiana di Radiologia Medica Radiologo del Fatebenefratelli di Benevento

Nel corso del Congresso Nazionale Congiunto delle Sezioni di studio “Radiologia Addominale Gastroenterologica, Radiologia Odontostomatologica e Capo-Collo, Diagnostica per Immagini in Oncologia e Radiologia Uro-Genitale” tenutosi a Napoli dal 16 al 18 novembre presso la Stazione Marittima – Molo Angioino, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del Gruppo Regionale Campania della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica).

La società, che annovera tra i gli iscritti circa 12000 Radiologi, è costituita dai Gruppi Regionali.

A rappresentare la Regione Campania è stato rieletto come consigliere, anche per il biennio 2025-2026, il Dott. Carmine Manganiello primario radiologo del Fatebenefratelli di Benevento.