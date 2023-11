Palio dei Presepi di Benevento: pronti all'ottava edizione L'iniziativa di Pro Loco Benevento Samnium coinvolge tutti i quartieri della città

Torna il Palio dei Presepi a Benevento. L'ottava edizione dell'appuntamento promosso dalla Pro Loco di Benevento Samnium con la collaborazione dell’Us Acli Benevento mette al centro la tradizione dell'allestimento della scena della nascita del Bambin Gesù.

Il Palio dei Presepi è una gara, che vede coinvolti i quartieri della città. Gli stessi si sfideranno per la realizzazione del presepe più bello e caratteristico. Una proposta rivolta a tutti i cittadini dei quartiere dove possono creare il proprio presepe con la massima libertà di espressione; questi infatti potranno scegliere i materiali, i soggetti, gli scenari, le tecniche da utilizzare, esprimendo così tutta la propria creatività. Il “Palio” si pone tra l’altro l’intento di far avvicinare i giovani alle tradizioni e di coinvolgere in modo attivo gli anziani e i pensionati che potranno mettere a disposizione la loro esperienza e le loro conoscenze. Ognuno dei quartieri è invitato a partecipare alla competizione, le comunità possono avvalersi dei comitati cittadini, associazioni, parrocchie che dopo aver compilato e presentato il modulo di iscrizione si occuperanno della messa in pratica del progetto.