Trasporto in emergenza 118: la Fp Cgil annuncia un sit-in Il 23 novembre manifestazione davanti alla sede centrale dell'Asl

“In data 06 novembre la scrivente O.S. inviava alla ASL Benevento una richiesta (poi sollecitata in data 13 novembre) di incontro sindacale, da tenersi congiuntamente alla ATS gestore del servizio trasporto infermi 118, per dare seguito all’accordo sottoscritto nello scorso mese di marzo 2023 e che, ad oggi, non trova ancora riscontro alcuno in termini di applicazione delle clausole ivi concordate tra le parti, e che mirano ad un generale miglioramento delle condizioni professionali e contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici del servizio”.

Così la Fp Cgil Benevento in una comunicazione a firma di Salvatore Mucciacito - Antonio De Iovanni Rsa Misericordie BN e di Pompeo Taddeo, coordinatore SP.

“Trattasi – prosegue - di problematiche cogenti e non più rinviabili come gli adeguamenti contrattuali, il premio incentivante fermo da tre anni, buoni pasto e qualità delle relazioni sindacali, che sono alla base di un dialogo costruttivo a beneficio di addetti al servizio e dell’utenza tutta.

Tale richiesta è stata indirizzata e sollecitata alla ASL in quanto soggetto affidante un servizio a rendicontazione, dunque parte attiva e propulsiva nelle relazioni professionali e sindacali che riguardano il servizio trasporto infermi. Tuttavia in seguito all’ennesimo silenzio da parte dell’ Ente pubblico, la Fp Cgil Bn comunica che il 23 novembre terrà un sit-in dinanzi la sede centrale di ASL dalle ore 10 alle ore 12, per far arrivare al management aziendale una voce di dissenso nei confronti di una situazione ormai divenuta insostenibile”.