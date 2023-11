Giornata per eliminazione violenza donne: l'evento al Teatro Romano L'appuntamento di venerdì con le autorità e momenti di spettacolo

"La data del 25 novembre come 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 a ricordo delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica dominicana. L'Assemblea, nel designare il 25 novembre come data della ricorrenza, ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare in quel giorno l'opinione pubblica. La violenza sulle donne è un fenomeno che va crescendo in modo diffuso e devastante in tutto il mondo, essa si fonda sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, negazione affermata attraverso la violenta appropriazione o

soppressione del loro corpo, complice anche una concezione possessiva e consumista della sessualità.

L'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento, il CESVOB, Centro Servizi per il Volontariato di Benevento, l’Ordine dei Giornalisti della Campania, la Cooperativa E.V.A., gli Istituti Scolastici, le associazioni del mondo dello spettacolo, nel quadro delle iniziative previste a livello territoriale, hanno organizzato presso il Teatro Romano di Benevento, venerdì 25 novembre alle ore 9,50 un incontro celebrativo della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne con la presenza delle massime autorità provinciali. All’evento parteciperanno rappresentanze di docenti ed allievi delle scuole beneventane, l’intervento del Procuratore Aldo Policastro e del Sostituto Dolores De Gaudio, Responsabile dello Spazio Ascolto Vittime Vulnerabili della Procura della Repubblica di Benevento, di Marilù Musto, Presidente della Commissione legalita dell’Ordine dei Giornalisti della Campania qualifica l’evento, offrendo ai giovani studenti un interessante arricchimento. Il programma prevede l’esibizione dell’Orchestra del Liceo Musicale dell’Istituto Guacci di Benevento, una performance dal titolo Self-Portrait, a cura della Compagnia Balletto di Benevento

e Centro Studi di Carmen Castiello, regia e testi di Linda Ocone, Letture da Alda Merini del Laboratorio teatrale del Dipartimento di Salute Mentale di Benevento, Dedicato ai maschi, performance libero teatro APS, Medea, Filumena, Antigone e un’anima in pena, tre letture e una postilla dell’attore/regista teatrale Peppe Fonzo, Poesie di Salvatore Iorio dell’Istituto Galilei Vetrone, mentre l’ I.S. “Palmieri Rampone Polo” - sezione moda di Benevento esporrà creazioni realizzate dagli allievi.