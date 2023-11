Comunità Montana del Fortore: acellerare sulle Snai Si è riunito ieri il consiglio generale

Si è riunito ieri il Consiglio generale della Comunità Montana del Fortore con ben 7 punti all’Ordine del giorno, tutti approvati all’unanimità. Undici i consiglieri presenti, con tre assenti giustificati. Diversi i provvedimenti adottati, tra i più importanti l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), del Bilancio di previsione (Esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024/26), la delibera che statuisce i nuovi segni distintivi dell’ente (logo sul gonfalone e fascia di colore verde con cartina geografica raffigurante i 14 paesi che formano la Comunità). E ancora approvato lo schema di convenzione con i comuni che dovessero richiedere di aderire alla Centrale di Committenza istituita dall’ente montano (fruendone come stazione appaltante in forma associata), e il nuovo regolamento della contabilità armonizzata. “Mi preme innanzitutto ringraziare tutti i sindaci e loro delegati - spiega il presidente Zaccaria Spina - per l’impegno che quotidianamente profondono anche nella gestione dell’ente. Queste disponibilità e operosità ci stanno consentendo di rispettare le tempistiche e attuare delle buone pratiche in attesa che gli ultimi adempimenti relativi alla nascita dell’Area SNAI Fortore, prendano finalmente piede. Stiamo parlando di una progettualità destinata a stravolgere tutte le attività della Comunità Montana, che è capofila e beneficiaria degli ingenti finanziamenti previsti per il rilancio del territorio”.