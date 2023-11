Uccp di San Giorgio del Sannio, lettera di Mastella al direttore generale Volpe La richiesta di aggiornamenti sugli atti che l'Asl intende mettere in campo

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato stamane una lettera al direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe: "Alcune sigle sindacali e diversi sindaci e amministratori dell’hinterland e del Medio Calore mi hanno espresso, in qualità di Presidente del Comitato di rappresentanza dei Sindaci dell’Asl di Benevento, preoccupazione per la paventata chiusura dell’Uccp (Unità complessa cure primarie), ubicata nel territorio di San Giorgio del Sannio.

Si tratta - prosegue Mastella - di un’esperienza moderna ed efficiente di sanità territoriale, un presidio divenuto punto di riferimento per i cittadini e un modello unanimemente apprezzato nel contesto di un ambito, quale la medicina generale che vive un momento delicato".

In conclusione la richiesta di aggiornamenti sugli atti che l'Asl "intende mettere in campo per garantire la permanenza in vita e la piena operatività dell’Uccp di San Giorgio del Sannio".