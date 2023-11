Fondi comunitari: presidente Cia Benevento, Fusco alla tre giorni a Bruxelles "Puntare dunque sulla scuola ed elevati standard sanitari, nonché sulla formazione dei giovani"

Il presidente provinciale di Cia Benevento, Carmine Fusco, alla tre giorni dedicata ai fondi europei e allo scambio di best-practices in corso di svolgimento a Bruxelles, organizzata da Eipa e finanziata da Sviluppo Campania, rivolta agli amministratori regionali. "Il corso F2F ha come finalità formare e informare gli amministratori campani circa le opportunità per i nostri territori tramite i fondi comunitari per l'innovazione sociale e lo sviluppo rurale, sui punti critici e la futura programmazione comunitaria, le innovazioni nel Fse+ e l'indirizzo europeo sulle priorità da porsi in tema di povertà infantile, sostenibilità e appetibilità delle aree interne. Puntare dunque sulla scuola ed elevati standard sanitari, nonché sulla formazione dei giovani per recuperare il gap con le aree del nord. Divario da colmare con l'ausilio dei progetti Erasmus, accogliendo nei nostri territori ragazzi provenienti dai Paesi europei. Un appuntamento importante che mira ad allargare gli orizzonti e ad accrescere le nostre potenzialità al servizio della comunità".