Auguri di buon lavoro al neo Questore di Benevento dall’UsAcli L'Unione Sportiva Acli di Benevento

“L'Unione Sportiva Acli di Benevento augura al nuovo Questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella”. Così Alessandro Pepe, Presidente UsAcli di Benevento.

“L'auspicio che si possa continuare in un percorso di vicinanza con le istituzioni anche nelle varie campagne di sensibilizzazione sui vari argomenti che, attraverso lo sport, l'Us Acli di Benevento persegue. Nel ringraziare sin da oggi il neo Questore per tutto quanto svolgerà al comando di un Ufficio prestigioso come la Questura di Benevento”.